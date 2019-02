Le pagelle del Pescara - Mancuso fa e disfa, Ciofani in difficoltà

Risultato finale: Benevento-Pescara 2-1

Fiorillo 6,5 - Sul primo gol Gravillon lo mette fuori causa con una deviazione impercettibile, difficile fare meglio anche sul colpo di testa da un metro di Volta. Mette un rammendo sulle conclusioni da fuori e si supera con un gran volo su una zuccata in torsione del nove giallorosso.

Ciofani 5 - Un goffo intervento con il braccio sull'aggancio al volo di Coda regala al Benevento un rigore cestinato dallo stesso centravanti. Tanti grattacapi nel vis-à-vis contro l'ispirato Letizia, ai quali non trova contromisure efficaci.

Gravillon 6 - Rischia anche lui di perdere l'orientamento quando il Benevento attacca a testa bassa, ma nel complesso regge all'urto e si rende protagonista di qualche buon anticipo, approfittando della stazza considerevole. Alcune disattenzioni senza conseguenze gravi.

Scognamiglio 5,5 - Tradisce qualche incertezza che non impatta sul parziale, ma mette in difficoltà la linea. Nessun errore da matita blu, anche se perde lucidità in più di una circostanza, rischiando conseguenze ben più gravi.

Balzano 5,5 - L'affondo sulla corsia conserva il suo status di miraggio irraggiungibile per tutti i novanta minuti. Sorveglia Maggio che non è devastante sul suo lato, pur destandogli qualche preoccupazione.

Memushaj 5 - Non regge al pressing sistematico dei sanniti e moltiplica gli errori in uscita. Nella prima metà il Pescara fatica a distendersi e lui non trova modo di rendere più fluido il palleggio. Canovaccio che non muta anche dopo l'intervallo.

Brugman 6,5 - Un faro in regia che scuote una truppa che sarebbe altrimenti ancor più compassata. Quando può non esita a regalare giocate di qualità, come l'imbucata per Mancuso che sfuma per centimetri o gli assoli nel traffico che fanno sfigurare gli avversari.

Crecco 5 - Prova a prendere ritmo ma combina poco o nulla nelle rade occasioni in cui i compagni riescono a pescarlo. Sottotono per quasi tutta la partita, pochissimi lampi che in ogni caso non gettano le basi per occasioni potenzialmente pericolose.

Marras 5 - Nei primi venti minuti abbondanti si nasconde e tocca pochissimi palloni, affidandosi a giocate scolastiche. Prima dell'intervallo prova a salire in cattedra, ma mette in fila una serie di imprecisioni evitabili. L'epilogo della sua serata si materializza in avvio di ripresa, quando lascia il posto a Capone. (Dal 59' Capone 6 - Assist involontario per il pari illusorio di Mancuso).

Monachello 5 - Isolato del tandem e mai imbeccato da chi avrebbe il dovere di rifornirlo. Ci mette del suo: non si sbatte a sufficienza per mettere pressione alla difesa del Benevento. Pillon lo richiama alla base poco dopo il settantesimo, coprendosi con Campagnaro. (Dal 71' Campagnaro 6 - Entra in campo con il giusto approccio e ringhia su ogni pallone, anche se non evita il k.o.).

Mancuso 6 - Battaglia senza esclusione di colpi per più di un'ora che però non sortisce effetti. La sorte l'assiste al minuto sessantasette: premiato da una carambola, si presenta a tu per tu con Montipò e non sbaglia, pareggiando i conti. Si perde in mischia Volta, che fa due a uno.