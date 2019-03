Le pagelle del Pescara - Scognamiglio a segno, Fiorillo incerto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorillo 5 - Sporca un'annata positiva con un errore evidente sul gol di Tutino.

Balzano 6 - Spinta sulla fascia, non sempre è lucido, ma non molla fino alla fine.

Gravillon 5.5 - Rischia il rigore, ma l'arbitro lo grazia. Poi luci e ombre in fase di marcatura.

Scognamiglio 7 - Terza rete in campionato, lotta con ardore su ogni pallone.

Perrotta 6 - Giudizioso sia in difesa che in spinta. Meno costante nella ripresa.

Bruno 6 - Va a sprazzi. Più ordinato nel primo tempo, cala nella ripresa.

Memushaj 6.5 - Suo l'assist per il gol di Scognamiglio. Si dà da fare in mediana con ottime trame per qualità e quantità.

Crecco 5.5 Non c'è il cambio di passo. Alcune buone geometrie, ma troppe volte è prevedibile. (Dal 90' Melegoni s.v. )

Antonucci 5 - Gara complessa, pochi palloni realmente giocabile. Fuori per scelta tecnica. (Dal 46' Bellini 5.5 - La musica non cambia.)

Marras 6 - L'impegno c'è anche se alle volte è un po' troppo precipitoso.

Monachello 5.5 - Non è pericoloso al tiro, tante sponde e botte, ma non incide.