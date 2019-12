Le pagelle del Pisa - Gori tiene a galla i suoi, centrocampo in affanno

Stefano Gori

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Gori 6,5 - Impotente in occasione del gol, si dimostra molto attento quando chiamato in causa e puntuale nelle uscite. Se il Pisa resta in partita fino alla fine è merito suo, che nella ripresa è miracoloso prima su De Luca, poi sulla doppia conclusione di Crialese e Schenetti.

Birindelli 5,5 - Perde qualche pallone di troppo innescando spesso la ripartenza ospite. Bravo nella prima frazione ad anticipare De Luca di testa, mentre si affaccia in avanti soltanto nella ripresa.

Aya 6 - In difficoltà sulla rapidità di De Luca, tiene in gioco per questione di millimetri la Zanzara in occasione del gol, ma l'errore è di reparto. Si lascia sverniciare nella ripresa da Manuel De Luca, che poi calcia addosso a Gori, ma rappresenta sempre l'ultimo baluardo nerazzurro.

Benedetti 6 - Complice in occasione del gol di Luca, non vive un pomeriggio facilissimo. Tuttavia nella ripresa aiuta la squadra in fase offensiva, prima con un fantastico destro a giro che si stampa all'incrocio, poi con un'incornata neutralizzata da Contini.

Lisi 6 - Tra i più attivi, si proponedi costantemente con le sue sovrapposizioni e crea diversi grattacapi quando si accentra sul destro.

Siega 5 - Svaria su tutto il fronte offensivo in cerca di spazi, ma riesce a pungere poco. Quando si accende nascono però i pochi pericoli creati dal Pisa. nella prima frazione. Dal 58' Minesso 6 - Il suo ingresso rivitalizza la squadra. Gioca tanti palloni e si rende utile per la squadra.

Marin 6 - Gara di grande dinamismo da parte del rumeno, che nella ripresa sfiora l'eurogol dal limite. Sempre nel vivo dell'azione, ma difetta talvolta in precisione. Dall'80' Giani sv

Gucher 5 - Prova di sostanza, ma fatica in fase di costruzione perdendo un'infinità di palloni. Nella ripresa sciupa una buona occasione in area spedendo in curva.

De Vitis 5,5 - Poco lucido anche lui, tenta qualche apertura per le punte, ma perde il confronto con i propri dirimpettai.



Moscardelli 4,5 - Tocca pochi palloni e non riesce mai a rendersi pericoloso. Nella ripresa calcia clamorosamene alto dopo la respinta di Contini su Benedetti. Costantemente anticipato, non è al top.

Masucci 6 - Ci prova a più riprese trovando sulla sua strada un super Contini. Si fa in quattro, aiutando la squadra e facendosi sempre trovare libero, ma rimanda ancora una volta l'appuntamento col gol. Dal 70' Fabbro 5 - Troppo poco nei 20 minuti a disposizione.