Le pagelle del Trapani - Scaglia show, Dalmonte pure. Pettinari ancora a segno

Carnesecchi 6 - Poco chiamato in causa, non ha colpe sul gol di Murilo arrivato all'improvviso direttamente dal cerchio di centrocampo.

Pirrello 6 - Solita buona prestazione per il centrale difensivo del Trapani, mai in difficoltà sulle incursioni degli avversari.

Scognamillo 6 - Nel secondo tempo si divora una chiara occasione da rete da distanza ravvicinata, ma sono più i meriti della retroguardia del Livorno che i demeriti suoi.

Buongiorno 6 - Bravo e lucido in fase di contenimento, nel finale si propone nel reparto avanzato sfiorando la gioia personale al 75' con un colpo di testa da due passi.

Kupisz 5.5 - Al 17', su sponda di Piszczek, non riesce incredibilmente a deviare il pallone in porta da zero metri. Serata non molto pimpante per il polacco di proprietà del Bari.

Coulibaly 6.5 - Propositivo e preciso, gioca poco più di un'ora cercando costantemente le verticalizzazioni per Pettinari e Piszczek (Dal 65' Odjer 6 - Contribuisce a dare freschezza al reparto di centrocampo)

Taugourdeau 6 - Il francese si conferma il "tuttofare" della formazione di Castori: nel primo tempo, dalla sua "mattonella", non riesce a punire Plizzari direttamente da calcio di punizione a causa della folta barriera predisposta dal portiere ospite (Dall'85' Luperini s.v.)

Colpani 7 - Grande partita per il giovane centrocampista di scuola Atalanta che, nei 65 minuti a disposizione, aggredisce con costanza e determinazione la difesa del Livorno, procurandosi più di una opportunità per portare in vantaggio il Trapani (Dal 65' Dalmonte 7.5 - Ottima coordinazione e grande precisione col sinistro al volo, verso il secondo palo, per il gol che regala ai siciliani un altro grande passo verso l'obiettivo salvezza)

Grillo 5.5 - Si vede a sprazzi nel primo tempo, appare col contagocce nella ripresa (Dall'85' Scaglia 8 - Entra in campo a cinque minuti dal termine: con la sua immensa esperienza, riesce comunque a rendersi decisivo sfornando due assist per le reti di Pettinari e Dalmonte. Stratosferico)

Pettinari 6.5 - Pur giocando spesso lontano dall'area di rigore avversaria, riesce a procurarsi qualche opportunità per calciare in porta. La migliore, manco a dirlo, arriva allo scadere: servizio di Scaglia per il colpo di testa del "bomber" del Trapani, ora a quota 17 in stagione.

Piszczek 6 - Anch'egli, come Pettinari, si vede costretto ad abbassare il proprio raggio d'azione. Il suo lavoro è utile per i compagni di squadra, ma non gli regala particolari soddisfazioni (Dal 57' Evacuo 6 - Con la sua classe e l'immenso bagaglio d'esperienza, contribuisce attivamente alla remuntada del Trapani)