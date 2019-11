Le pagelle del Venezia - Aramu decisivo. Lezzerini provvidenziale

Risultato finale: Venezia-Livorno 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 7 - Mantiene la propria porta imbattuta sfoderando un paio di interventi degni della sua fama.

Fiordaliso 5,5 - Controlla la fascia destra patendo, il più delle volte, le iniziative offensive di Marsura (dal 62' Cremonesi 6 - Subentra a Fiordaliso giocando, in maniera diligente, al centro della difesa).

Modolo 6,5 - Capeggia autoritariamente la retroguardia arancioneroverde conferendo solidità alla formazione di Dionisi.

Casale 6 - Gioca al fianco di Modolo non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Ceccaroni 7 - Pattuglia disciplinatamente la corsia di sinistra neutralizzando, con un colpo di testa sulla linea di porta, una conclusione di Viviani.

Zuculini 6,5 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana arancioneroverde facendosi particolarmente apprezzare in fase di interdizione.

Vacca 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva (dall'88' Suciu sv - Sostituisce Vacca nel finale non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Lollo 4 - Macchia indelebilmente la sua prestazione, altrimenti sufficiente, facendosi ingenuamente espellere per doppio giallo.

Aramu 7,5 - Agisce talentuosamente alle spalle di Bocalon e Capello realizzando, su calcio di punizione, la rete decisiva (dal 78' Zigoni sv - Prende il posto di Aramu non riuscendo, nel tempo a sua disposizione, a mettersi particolarmente in mostra).

Bocalon 5,5 - Lavora lungo il fronte d'attacco arancioneroverde non creando grossi pericoli alla retroguardia avversaria.

Capello 6 - Svaria generosamente al fianco di Bocalon cercando, e non trovando, la giocata decisiva.