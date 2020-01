Le pagelle del Venezia - Zuculini combatte, Suciu spaesato

Franco Zuculini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 6,5 – Attento su Fornasier. Disinvolto con i piedi, partecipa alla fase di costruzione.

Lakicevic 5,5 – Macchia una discreta prestazione perdendosi Pettinari. Distrazione fatale.

Modolo 6,5 – Le palle alte sono tutte sue. Sbroglia un bel po' di situazioni pericolose.

Cremonesi 6 - La velocità di Biabiany gli crea qualche grattacapo. Se la cava con esperienza.

Molinaro 6 - Si fa male subito, prova a restare in campo ma deve alzare bandiera bianca. (17’ Ceccaroni 5,5 – Si preoccupa soprattutto della fase di contenimento. Partecipa poco a quella offensiva)

Suciu 5 – Fatica terribilmente in un ruolo che non gli appartiene. Rimane negli spogliatoi (46’ Lollo 6 – Si piazza davanti alla difesa e assicura una buona protezione)

Zuculini 6,5 – Combatte la sua personale guerra su ogni pallone, senza tirare mai indietro la gamba.

Caligara 6 – Più quantità che qualità. Fa sentire il suo peso specifico in mezzo al campo. (70’ Monachello 6 – Entra subito in partita. Sponde intelligenti per i compagni).

Aramu 6,5 – Prezioso nel raccordare la manovra offensiva. Sblocca il risultato di testa.

Capello 6 – Solito movimento su tutto il fronte offensivo. Sforna un assist perfetto per Aramu.

Montalto 5,5 – Lavora tanto per la squadra ma non riesce mai a concludere verso la porta.