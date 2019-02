Le pagelle del Verona - Di Carmine decisivo, Di Gaudio deludente

Risultato finale Hellas Verona-Crotone 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6.5 - Risponde presente quando serve. Disinnesca Rohdén deviando sopra la traversa nel primo tempo. Non ha responsabilità sul gol di Pettinari.

Faraoni 6.5 - Spinge sulla corsia esterna, sfornando cross in mezzo. Vince il duello con Milic, mettendoci corsa e qualità. Confeziona l'assist del pareggio.

Marrone 6 - Gioca con serenità, alzando il muro difensivo senza affanni. Pericoloso nel gioco aereo, sfiora il gol con un bel colpo di testa.

Bianchetti 6 - Presidia senza incertezze la retroguardia e non corre grossi pericoli. E' sempre attento ad andare in chiusura su Machach.

Vitale 6 - Dalla sua parte trova l'ostico Sampirisi ma se la cava egregiamente. Si preoccupa di difendere ma si propone anche bene in avanti.

Gustafson 5.5 - Potrebbe fare di più con gli inserimenti e il dialogo con Matos. Si divora letteralmente la palla del 2-1, con un tiro da dimenticare.

Munari s.v. (Dal 13' Colombatto 6 - A freddo subentra all'infortunato compagno. Si piazza in cabina di regia e svolge il suo compito senza infamia e senza lode).

Zaccagni 6 - Ha subito sui piedi l'occasione del vantaggio, che spara sopra la traversa. A volte in ritardo negli interventi, si infila in area e prova il tiro.

Matos 5.5 - Un paio di buone imbucate ma poco altro. Si mostra troppo nervoso: prende l'ammonizione e rischia la seconda, giocando condizionato dal cartellino. (Dal 52' Tupta 5.5 - In sostituzione dell'infortunato Matos, non va oltre qualche accelerazione).

Di Carmine 6.5 - Si impegna nello scatto per ricevere le verticalizzazioni. Si sacrifica per la squadra e fa a sportellate. Con un bel movimento, trova il pareggio.

Di Gaudio 5 - Non è mai entrato in partita, ha fatto mancare i suoi soliti strappi e idee in avanti. Lascia una prestazione opaca, non da lui. (Dal 70'

Pazzini 6 - Entra con il giusto piglio e si rende subito pericoloso, seppur senza fortuna).