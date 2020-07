Le pagelle dell'Ascoli - Cavion e Gravillon i migliori, bene Scamacca

Risultato finale: Ascoli-Empoli 1-0

Leali 6.5 - Attento e sempre preciso. In un paio di occasioni è decisivo.

Gravillon 7 - Insuperabile. Non viene mai saltato. Partita perfetta.

Valentini 6.5 - Solo una sbavatura che quasi costa il gol di Mancuso. Una scivolata involontaria che per sua per fortuna non si trasforma in gol.

Ranieri 6.5 - Partita ottima finché rimane in campo. Esce poi in preda ai crampi. (dal 78' Ferigra s.v.)

Padoin 6.5 - Corre finché ha fiato. Esperienza e umiltà al servizio della squadra. (dal 69' Pucino 6 - Buono il suo ingresso. Non corre rischi)

Cavion 7.5 - Un toro. Corre per tutta la partita, subisce una marea di falli ed è onnipresente. Partita totale.

Brlek 6.5 - Si accende a tratti ma è sempre concentrato e sicuro.

Sernicola 6.5 - Si dosa bene e alterne con raziocinio le due fasi. Pochissimi errori.

Eramo 7 - Finché ha benzina è imprendibile. Il suo gol è stupendo e anche decisivo. (dal 64' Petrucci 6 - Entra e si gestisce. Prezioso per far respirare la squadra)

Ninkovic 6 - Talmente voglioso che a volte finisce per strafare. Grande sacrificio e temperamento. (dal 78' Morosini s.v.)

Scamacca 6.5 - Cresciuto tantissimo. Corre, si sbatte, partecipa alla manovra. Oggi gli è mancato solo il gol. (dal 64' Trotta 6 - Entra e va vicino al gol. Poi si sacrifica per il gruppo)