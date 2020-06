Le pagelle dell'Ascoli - Scamacca spreca, Trotta no. Leali provvidenziale

Leali 6,5 - I pali gli evitano un passivo più pesante. Poco reattivo in occasione del vantaggio dei pitagorici, si rifà chiudendo la porta a Simy mantendendo in partita i suoi.

Ferigra 6 - Si incolla ad Armenteros costringendolo ad arretrare di parecchio il suo raggio d'azione. Viene graziato dal direttore di gara ad inizio ripresa quando affossa Messias con un placcaggio stile rugby.

Valentini 6,5 - Comanda bene la linea di difesa disimpegnandosi spesso in un pressing molto alto che mette in difficoltà le punte avversarie. Vicino alla gioia personale negatagli da un grande intervento di Cordaz. (Dal 69' Troiano 6 -Si mette a disposizione dei compagni in una posizione inusuale per lui ma risulta ugualmente efficace, anche usando le maniere forti).

Ranieri 6 - Qualche sbavatura, specie sui lanci dalle retrovie su cui sceglie male il tempo di intervento, ma offre una prestazione sulla linea dei compagni di reparto.

Andreoni 5,5 - Molina lo costringe a limitare le sue sgroppate offensive ma in generale dimostra di non essere in una grande serata.

Brlek 6 - Raddoppia chiunque gli si pari davanti e prova a dare peso alla manovra offensiva con un paio di inserimenti interessanti. (Dal 76' Petrucci 6 - Non fa mancare il suo contributo alla squadra nel momento di difficoltà sbrogliando un paio di situazioni potenzialmente pericolose).

Padoin 6 - Inizio affannoso, con i centrocampisti avversari che spesso lo sovrastano. Cresce col passare dei minuti riuscendo a far valere tutta la sua bravura ed esperienza. (Dal 75' Pinto 6,5 - Gli bastano tre minuti per scappare via sulla fascia ed offrire a Trotta il più facile dei tap-in).

Sernicola 6 - Rispetto ad Andreoni è molto più propositivo ma nella prima frazione non riesce quasi mai a saltare il diretto avversario e creare superiorità numerica. Molto meglio nella ripresa, costantemente chiamato in causa dai suoi compagni.

Morosini 5 - Bene in fase difensiva, abbastanza in ombra negli ultimi trenta metri e stranamente impreciso nei passaggi decisivi. (Dal 60' Eramo 6 -Dimostra di avere un peso specifico non indifferente per questa squadra soprattutto in termini di personalità, aiutando i suoi compagni a resistere nel momento di maggiore pressione degli avversari).

Ninkovic 6 - Si allarga spesso per provare ad allentare la morsa dei tre centrali rossoblu ma finisce inevitabilmente per perdere di pericolosità. Costretto ad uscire all'intervallo per un colpo al volto. (Dal 46' Trotta 6,5 - Il suo ingresso in campo sembra non sortire gli effetti desiderati. Non riesce a far salire la squadra e l'intesa con Scamacca ancora non è delle migliori. Ha il merito di non fallire l'unica occasione che gli capita finendo il match in gran crescendo).

Scamacca 5 - La difesa avversaria gli concede poco o nulla, lui si batte come un leone ma quando ha la possibilità di incidere in zona gol non riesce a graffiare, cestinando due ghiotte opportunità.