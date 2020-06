Le pagelle dell'Empoli - Che impatto per Ciciretti, Moreo non punge. Balkovec spina nel fianco

Risultato finale: Pescara-Empoli 1-1

Brignoli 6 - Ordinaria amministrazione per l'estremo difensore dei toscani, il Pescara poche volte riesce a calciare verso la porta. Non può nulla sul rigore calciato da Maniero.

Pinna 6 - Esordio stagionale con la maglia dell'Empoli per il terzino destro, buon impatto con il campionato di Serie B. Occupa bene la corsia di competenza senza lasciare varchi agli avversari. (Dal 85' Gazzola sv).

Sierralta 6 - Commette un mezzo errore soltanto in avvio di ripresa quando lascia passare troppo facilmente Galano, per il resto ordinaria amministrazione senza grossi patemi d'animo.

Romagnoli 5 - Quando c'è da svettare in area di rigore non si tira indietro, ma rovina la sua prestazione nella parte finale della sfida. Ingenua la sua trattenuta ai danni di Maniero che regala il calcio di rigore.

Balkovec 6,5 - Una spina nel fianco per la retroguardia del Pescara, sempre presente lungo la corsia mancina del campo. Segna ma gli viene annullato per un fuorigioco del compagno, tante le discese pericolose.

Zurkowski 6,5 - Lanciato titolare da Pasquale Marino non delude, l'ex Fiorentina sfoggia un'ottima prestazione. Sempre nel vivo dell'azione, ci prova più volte per tentare il jolly dalla distanza.

Stulac 5,5 - Centellina il gioco dell'Empoli, tanti palloni giocati dall'ex Venezia soprattutto nella prima frazione di gioco. Non colpisce su calcio di punizione ma nel secondo tempo cala vistosamente. (Dal 86' Frattesi sv).

Bandinelli 6 - Non si sacrifica mai, l'ex Benevento è uno dei primi ad apportare una buona pressione ai portatori di palla della squadra di casa. Sfortunato, in fuorigioco, nell'azione del gol di Balkovec. (Dal 71' Henderson 6 - Prova a dare maggior freschezza al reparto mediano dell'Empoli).

Bajrami 5,5 - Parte a destra, con l'ingresso di Ciciretti invece viene spedito lungo la corsia opposta ma il risultato non cambia. Qualche iniziativa interessante ma poco più.

Moreo 5 - L'ultima volta era ottobre in cui l'ex Palermo partì titolare, accusa sicuramente un pò di ruggine dopo il lungo infortunio. Torna in campo dal primo minuto ma non riesce a lasciare il segno. (Dal 62' Mancuso 5,5 - Ha trenta minuti a disposizione ma non riesce a rendersi pericoloso).

Tutino 5,5 - Parte largo a destra, buon asse con Balkovec ma si spegne alla distanza. Serve un assist al terzino ma si estranea per lunghi tratti della sfida senza pungere. (Dal 62' Ciciretti 7 - Non poteva chiedere di meglio, dopo due minuti dal suo ingresso in campo si inventa un gol straordinario che porta momentaneamente in vantaggio i toscani).