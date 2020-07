Le pagelle dell'Empoli - Difesa da incubo, si salvano in pochi. La Mantia torna al gol

Empoli - Cosenza 1-5 (5’ Bittante, 12’ Riviere, 32’ Carretta, 64’ Baez, 67’ La Mantia, 80’ Riviere)

Brignoli 6 - Diventa praticamente una partita personale contro gli attaccanti del Cosenza. Salva quello che può, l’unica responsabilità è sulla rete di Carretta.

Fiamozzi 5 - In difficoltà come tutta la retroguardia, prova a spingere nella ripresa ma la squadra ospite non gli concede nemmeno un metro.

Maietta s.v. (Dal 7’ Sierralta 5 - Spesso viene lasciato uno contro uno, vive di riflesso una prestazione collettiva disastrosa).

Romagnoli 4.5 - L’istantanea esatta della sua partita è tutta sul primo gol: erroraccio clamoroso in disimpegno e l’inizio di una gara da dimenticare più in fretta possibile.

Balkovec 4.5 - Partita disastrosissima per l’esterno mancino dei padroni di casa. Carretta e Casasola lo passano al doppio della velocità: prestazione da matita rossa per l’ex Bari e Verona.

Frattesi 6 - Prova a creare qualcosa soprattutto nel primo tempo, colpisce anche il palo. Uno dei pochi a raggiungere la sufficienza. (Dal 59’ Tutino 6 - Bene nell'atteggiamento, nonostante il punteggio. Si muove tra le linee e prova a risollevare un match già in archivio).

Bandinelli 5 - Una conclusione da lontano provata nella prima frazione, ma nulla di particolarmente pericoloso. Per il resto del match fa davvero molta fatica sugli inserimenti dei centrocampisti avversari. (Dal 59’ Ricci 5.5 - Prova a forzare la giocata, ma non gli riesce. I compagni poi lo seguono poco e nulla).

Henderson 5 - Confeziona l’assist per La Mantia, ma è nervoso: qualche fallo di troppo, a volte senza poco senso.

Ciciretti 5.5 - Un paio di buone giocate che non vengono seguite dai compagni di reparto. Va a sprazzi, deve alzare assolutamente il ritmo nell'ultima sfida di campionato.

Mancuso 5.5 - Non gioca moltissimi palloni, ma è pur vero che in attacco lo cercano poco. Ha un’occasione colossale, ma una deviazione incredibile di Legittimo gli nega la gioia del gol. (Dal 46’ La Mantia 6.5 - Finalmente torna al gol, nel complesso gioca una buona gara. Si muove tra le linee e prova a giocare di sponda, anche se in pochi gli vanno dietro).

Bajrami 5 - L’inizio degli ospiti frena anche l’attacco, la posizione di Casasola tiene in scacco anche lui. Un tiro verso lo specchio, ma nulla di particolare. Poi si eclissa in un match in cui va tutto storto. (Dall’83’ Gazzola s.v.)