Le pagelle dell'Entella - Super Contini, G. De Luca croce e delizia

Nikita Contini

Contini 7 - Due interventi prodigiosi nella che salvano il risultato. Eccezionale su Masucci, si supera su Benedetti. Serata da incorniciare.

Coppolaro 6 - Ordinato e puntuale in chiusura, anche se poco propositivo. Funge da centrale aggiunto aiutando a sbrogliare le situazioni più complicate. Nella ripresa va in difficoltà dal suo lato, dove il Pisa attacca a frotte, ma tiene botta.

Chiosa 6 - Se la porta resta iviolata è anche merito suo. Alza il muro insieme al compagno di reparto, concedendo pochissimo agli avanti nerazzurri.

Poli 6,5 - Ottima prova da parte del numero 33, roccioso e attento. Nella ripresa si immola su Masucci, sporcandogli una conclusione ravvicinata che poteva essere letale.



Crialese 6 - Il laterale di Boscaglia offre una prova solida e di sostanza, limitando le scorribande avversarie sulla sua corsia. Nella ripresa va vicino al gol in ripartenza.

Settembrini 6 - Non è ancora al massimo, ma gioca un'ora di gara a buon livello. Lotta senza sosta e accompagna spesso la manovra offensiva. Dal 58′ Toscano 6 - In affanno costante su Marin, che lo costringe alle maniere dure. Ha però il merito di chiudere la contesa e realizzare il 2-0.

Paolucci 6,5 - Il lancio che innesca il vantaggio di De Luca è da vedere e rivedere. Mai una giocata superflua, sempre lucido in impostazione, ribalta spesso il fronte dell'azione.

Eramo 6,5 - Spreca un paio di ripartenze nel finale che fanno arrabbiare Boscaglia, ma è onnipresente in mezzo al campo. Corre tanto e recupera una gran quantità di palloni.

Schenetti 6,5 - E' in giornata e si vede subito. Il vero regista offensivo della squadra di Boscaglia, pennella palloni invitanti per i compagni e nella ripresa fa tremare la traversa con un bolide dal limite.



M. De Luca 5 - Lavora tanto di fisico per aprire spazi ai compagni, ma non è nel miglior momento e si vede. Nella ripresa sciupa clamorosamente la chance del raddoppio calciando addosso a Gori da pochi passi. Dal 66' Mancosu 5,5 - Tocca pochi palloni, ma si rende utile in copertura.

G. De Luca 6 - Croce e delizia. Sblocca la gara sfuggendo ai difensori nerazzurri sul filo del fuorigioco, ma nella ripresa si guadagna scioccamente il doppio giallo lasciando i suoi in dieci.