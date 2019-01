Le pagelle dell'Hellas - Di Carmine illude, poi la beffa nel finale

Risultato finale: Hellas-Cosenza 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6 - In avvio di ripresa si supera con l'opposizione ravvicinata su Tutino. Paga a caro prezzo un'indecisione in uscita con la zuccata di Sciaudone che rimette tutto in discussione. Beffato da Idda sul definitivo due a due.

Bianchetti 6 - Dopo i primi minuti di rodaggio pare ingranare e si mette in mostra con qualche affondo sulla destra. Potrebbe però osare di più e sbaglia alcune letture. Ispira il raddoppio con una bella iniziativa.

Marrone 6 - Nel complesso spartisce a dovere gli oneri in copertura con Dawidowicz e non commette errori marchiani. Non è direttamente coinvolto sul timbro di Sciaudone, sorpreso dal flipper da cui ha origine il pari beffardo del Cosenza.

Dawidowicz 6 - L'approccio è quello giusto: in tandem con Marrone annulla il tridente opposto e non sbaglia un colpo. Amministra bene anche sulle palle alte. Inghiottito nel marasma finale che rovina la festa all'Hellas.

Faraoni 6,5 - Nella fase iniziale cerca con insistenza la traccia verticale per Di Gaudio e procura qualche grattacapo alla linea dei bruzi. Pur prendendosi qualche pausa in proposizione, sorveglia diligentemente il binario, agevolato dagli indugi di Embalo. Dopo l'intervallo una bella imbucata che per poco non manda in porta Zaccagni.

Gustafson 5,5 - Fisicità che paga nei duelli individuali con i dirimpettai. Buona proprietà in palleggio che gli consente di recitare un ruolo da protagonista in transizione. Nella ripresa perde la verve che l'aveva accompagnato nella prima frazione e si allontana dai radar.

Colombatto 6,5 - Regia ordinata, cuce gioco e interdisce. Nella sua serata c'è tutto: visione, senso tattico e sostanza. Equilibra il reparto e limita al minimo gli errori. (Dal 76' Danzi s.v.).

Zaccagni 6 - Lega con Colombato e Gustafson, insinuandosi sin da subito in un ingranaggio che a tratti esibisce spunti interessanti. Utile alla causa anche nei ripiegamenti. Abbandona il campo prima del tracollo.

Di Gaudio 6 - Il più frizzante in avvio, nella serata del suo esordio. Suo il primo sussulto dei veneti: un destro piazzato neutralizzato in due tempi da Perina. Perde gradualmente smalto ed estro e lascia il posto a Matos. (Dal 67' Matos 5,5 - Pochi squilli e un giallo rimediato).

Pazzini 6,5 - Guida con esperienza il tridente e punge con il consueto killer instinct. Chiama in causa Perina con un paio di stecche ribattute dai voli dell'estremo difensore opposto. Al sessantottesimo la staffetta con Di Carmine, che timbra quattro minuti più tardi. (Dal 68' Di Carmine 7 - Illude con il due a zero e sfiora la doppietta allo scadere).

Tupta 6,5 - Nella prima mezz'ora a ranghi serrati è tra i pochi a trovare spunti nel traffico e a calibrare qualche cross velenoso. La sblocca al trentaquattresimo: famelico in mischia, approfitta di una carambola e fa uno a zero con un tap-in sulla linea di porta. Anche lui svanisce nel secondo tempo.