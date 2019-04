Le pagelle della Cremonese - Mogos tra i migliori, bene la difesa

Risultato finale: Crotone-Cremonese 0-0.

Agazzi 6 - Gioca un buon primo tempo, con diversi interventi in uscita. Al termine della prima frazione subisce un trauma al volto, è costretto ad uscire dal campo per evitare guai peggiori. (Dal 46' Ravaglia 6 - Entra bene in campo, quando viene impegnato risponde presente).

Caracciolo 6 - Solidità difensiva ed esperienza, non lascia passare praticamente nulla. Dalle sue parti è difficile trovare il varco giusto.

Claiton 6.5 - Solita prova difensiva da parte del numero 3 della Cremonese, che non concede davvero nulla. Bene soprattutto sui palloni alti.

Terranova 6 - Bene come tutta la linea di difesa, gestisce sia le accelerazioni di Sampirisi che di Benali. Non si fa mai trovare impreparato durante tutto il match.

Mogoș 6.5 - Con Firenze ingaggia un bel duello, quasi sempre ha la meglio in fase difensiva. Quando trova spazio prova anche ad affondare sulla corsia di competenza.

Arini 6 - Non si vede molto in fase di costruzione, ma dà il suo contributo in copertura. Dalle sue parti il Crotone fatica molto.

Croce 6 - Come il compagno di reparto fa quel lavoro oscuro, necessario per vincere battaglie come queste in mezzo al campo.

Renzetti 5.5 - Non spinge moltissimo, aiuta più in fase difensiva. Partita difficile per tutti, il Crotone lo costringe a rimanere molto basso.

Castrovilli 6 - Non brilla moltissimo e soffre la fisicità del centrocampo dei padroni di casa. Ma nel complesso si sacrifica molto, abbassandosi nei cinque di centrocampo quando bisogna difendere.

Piccolo 5.5 - Va a strappi durante tutta la partita, si rende pericoloso soltanto in un paio di occasioni. Dà il suo contributo anche quando la squadra si abbassa, ma deve fare qualcosa di più. (Dal 92' Emmers s.v.).

Strizzolo 6 - In attacco non ha molte occasioni, in un paio di situazioni non riesce nemmeno a controllare la sfera. Meglio in fase difensiva, dove dà una grossa mano ai suoi compagni, soprattutto sui calci piazzati. (Dall'82' Carretta s.v.).