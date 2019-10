Le pagelle della Salernitana - Giannetti sbatte sui legni, Migliorini sbaglia

Niccolò Giannetti

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Micai 6 - Spettacolare in apertura sulla deviazione sotto misura di Capello, viene chiamato in causa di rado. Poco preciso con i piedi, non può nulla sul gol di Bocalon.

Karo 5,5 - Dal suo lato Di Mariano, Capello e Ceccaroni non danno punti di riferimento e creano spesso la superiorità. Costretto spesso alle cattive per fermare gli attaccanti veneti.

Migliorini 5 - Gara macchiata dall'errore in occasione del gol di Bocalon, che gli sfugge con troppa semplicità.

Jaroszynski 6 - Il più preciso dei tre centrali, chiude ottimamente su un paio di insidiosi di traversoni bassi. Porta a casa la pagnotta.

Kiyine 6 - Per lunghi tratti del match il più pericoloso e imprevedibile della Salernitana. Offre per ben due volte a Giannetti il pallone del vantaggio, ma prima la traversa e poi il palo negano al compagno la gioia del gol. Talvolta, però, si specchia troppo, perdendo ingenuamente alcuni palloni. Dal'79 Jallow 5,5 - Riesce a farsi ammonire in appena dieci minuti. Si inserisce ottimamente nel finale, non riuscendo però a deviare in porta.

Maistro 5 - Prestazione incolore dell'ex Rieti, che non riesce mai a cambiare passo o a far male negli spazi. Dal 68' Lombardi 6 - Debutto positivo per l'ex di turno, che sgasa sulla fascia mettendo in seria difficoltà la difesa lagunare.



Di Tacchio 6 - Solita prova di testa e cuore da parte del capitano, che recupera tanti palloni. Chiude bene le linee di passaggio, ma fatica a costruire.

Firenze 5 - Non pervenuto l'ex Crotone, che, a parte qualche scatto in profondità e qualche scambio stretto con Kiyine, non entra mai in partita. Esce per alcuni problemi muscolari. Dal 62' Odjer 5,5 - Intensità e dinamismo al servizio della squadra, ma troppo confusionario.

Lopez 6 - Serve a Giannetti il pallone del vantaggio, poi annullato dal guardalinee. Si propone con costanza, scodellando tanti traversoni, non sempre, però, con la giusta precisione.

Djuric 5,5 - Gara di grande sacrificio del gigante bosniaco, che sgomita, fa a sportellate e ripulisce tanti palloni in zona offensiva, ma, di fatto, non riesce mai a rendersi pericoloso.

Giannetti 6 - Tanta sfortuna per l'ex Livorno, che appare in palla fin dall'inizio. Prima la traversa, poi il guardalinee, infine il palo si frappongono tra lui e il gol.