Le pagelle della Salernitana - Lombardi incontenibile. Akpa, prima gioia

Cristiano Lombardi

Micai 6 - Gara sostanzialmente tranquilla per il portiere granata, sempre preciso in uscita. Nella ripresa viene salvato da Dziczek sulla conclusione di Corsi.

Karo 5 - Si fa sentire anche con le cattive su Asencio e compagni, andando in affanno sugli affondi ospiti. Un rientro non eccelso. Dal 46' Aya 6 - Prima gara in granata per il tunisino che entra bene e si fa trovare sempre al posto giusto.

Migliorini 5 - Si lascia sovrastare da Asencio in occasione del vantaggio calabrese e si dimostra insicuro a più riprese. Non una gara brillantissima.

Jaroszynski 6 - Buona prova del polacco, che concede poco dal suo lato. Sempre preciso nelle letture e nelle scalate.

Lombardi 8 - Assolutamente devastante, riequilibra la gara con la complicità di Perina e sforna assist a ripetizione per i compagni. Quando parte in progressione appare incontenibile. E' l'uomo in più dei granata. Dall'83' Kalombo sv

Akpa Akpro 7 - Trova il primo gol in Italia con un diagonale potente e angolato che sugella la solita gara di grinta e sostanza.

Dziczek 6,5 - Poco appariscente ma efficace nei meccanismi di squadra. Pochi fronzoli e pochi tocchi per il polacco, che ha anche il merito di salvare a pochi passi dalla linea la conclusione di Corsi.

Di Tacchio 7 - Onnipresente in campo, recupera un'infinità di palloni e si fa sentire nel momento del bisogno. Insostituibile.

Kiyine 5 - Altra prova scialba del marocchino, che a parte qualche giocata fine a se stessa non riesce mai a lasciare il segno.

Djuric 6 - Tanto gioco di sponda per il bosniaco, che si intende alla perfezione col compagno di reparto. Sfiora il gol nel primo tempo, ma Perina gli chiude lo specchio.

Gondo 5,5 - L'ivoriano non fa mai mancare impegno e caparbietà, mostrandosi volitivo ed entrando in diverse azioni importanti. Tuttavia pecca in precisione negli ultimi sedici metri.