Le pagelle della Salernitana- Micai e Billong in serata no, Cerci anonimo

Micai 4,5 - Vannucchi aveva dimostrato di essere all’altezza, probabilmente meritava di restare in campo a difendere i pali. Serataccia per il pipelet mantovano, fuori tempo sulle prime due reti dell’Ascoli.

Billong 4 - Ha sbagliato quasi tutte le partite che ha giocato, eppure mister Ventura si ostina a tenere in panchina Migliorini. Imbarazzante sulla rete del 3-0.

Jaroszynski 6 - L’ultimo ad alzare bandiera Bianca, determinante un salvataggio su Ninkovic che evita il tracollo già a fine primo tempo. (Dal 25’st Heurtaux 5 - In affanno dall’inizio).

Lopez 6,5 - Nonostante l’età corre per 95 minuti come fosse un ragazzino. Conquista un rigore, sforna un assist meraviglioso per la testa di Djuric e crossa almeno 10 volte senza trovare assistenza adeguata.

Karo 4,5 - Serataccia anche per il difensore scuola Lazio che va in affanno e non ne becca una.

Cicerelli 4,5 - Doveva essere l’arma in più in attesa del ritorno di Lombardi, ma è palesemente fuori condizione e non incide. Se non in negativo. (Dal 35’st Gondo sv).

Akpa Akpro 4,5 - Perde il pallone che porta all’1-0, è lui a commettere il fallo sul raddoppio ascolano. Lontanissimo parente del fuoriclasse ammirato appena una settimana fa. (Dal 15’st Capezzi 6 - Le parole di Ventura probabilmente lo hanno stimolato, riesce almeno a non fare danni).

Di Tacchio 5,5 - Ha tre occasioni per pareggiare: due volte la passa al portiere, nel finale invece ci prova con una rovesciata e per poco Leali non fa la frittata.

Kiyine 6 - Nono gol stagionale, sette su rigore e dieci complessivamente contando anche la coppa Italia. Ha tocchi e stoffa da fenomeno, se solo si ricordasse che il calcio è un gioco di squadra…

Giannetti 4,5 - Fallisce l’ennesima opportunità, è un pesce fuor d’acqua. (Dal 1’st Cerci 4,5 - Sembra partire bene, poi perde tutti i palloni che tocca. Dal 45’st Iannone sv).

Djuric 6 - Segna un bellissimo gol di testa che gli vale la sufficienza, fino a quel momento però era stato puntualmente anticipato da Brosco.