Le pagelle della Virtus Entella - Schenetti ovunque, l'attacco non punge

Risultato finale: Pescara-Entella 1-1

Contini 6 - Nulla da fare sulla punizione di Memushaj.

Coppolaro 6 - Spinge poco, ma è importante il suo contributo quando il Pescara spinge.

Pellizzer 6 - Si procura un giallo ad inizio gara, ma l’ammonizione non preclude una prestazione comunque positiva.

Chiosa 6 - Se dopo quattro partite l’Entella ha subito un solo gol, su calcio di punizione, il merito è anche dell’intesa dei due centrali.

Sala 6.5 - Grande prestazione dell’esterno scuola Inter, che si conferma tra i principali prospetti della categoria.

Eramo 5.5 - Si sacrifica in interdizione e alla lunga la stanchezza gli presenta il conto.

Paolucci 5.5 - Più impegnato oggi in fase di interdizione che in impostazione e nella ripresa la squadra perde metri importanti.

Crimi 6 - Costretto ad uscire per un brutto infortunio. In bocca al lupo. Dal 37’ Toscano 5.5 - Non sempre nel vivo del gioco.

Schenetti 6.5 - Difende e attacca senza lesinare energie. E’ sempre sul pezzo e il gol ne è l’ennesima conferma.

Mancosu 5 - Lasciato completamente in balia degli avversari dai compagni. Pomeriggio in solitudine, soprattutto nella ripresa. Dall’87’ Morra SV.

De Luca G. 5 - Boscaglia lo preferisce a Morra, ma lui non ripaga la fiducia del mister. Dal 67’ Sernicola 5.5 - Non riesce a far rifiatare la squadra nel finale.