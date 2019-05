Le pagelle dello Spezia - Augello, che macchia. Okereke dura solo 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 5,5 - Subisce due gol, ma non può farci molto. Un paio di buoni interventi, uno per tempo.

Vignali 6 - La soluzione sulla fascia è sempre importante per lo Spezia e lui spesso trova spazio, arrivando anche a calciare. Prestazione positiva.

Terzi 5,5 - Qualche disattenzione di troppo in mezzo all'area, non garantisce la solita sicurezza. Su entrambi i gol è poco lesto.

Capradossi 5,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Va anche vicino al gol sugli sviluppi di un corner.

Augello 6 - In ritardo in occasione dell'1-0 dello Spezia, si fa battere sul tempo da Moncini. In fase offensiva però è tra i più ispirati e usa bene la sua gamba. Una sola macchia, determinante.

Maggiore 6,5 - Il centrocampista col maggior senso offensivo e si vede fin dall'inizio perché i suoi inserimenti sono sempre pericolosi. Da uno di questi trova il gol, con caparbietà, dopo averne sfiorato un altro poco prima. Dal 72' Da Cruz s.v.

Ricci 6 - Mette ordine spesso e volentieri nella manovra dello Spezia e dà anche una mano ai difensori, piazzandosi sempre bene in appoggio. Dall'85' Bartolomei s.v.

Mora 5,5 - Dà sempre tutto, ci mette l'anima, ma a volte crea troppa confusione nella manovra spezzina.

Gyasi 5,5 - Fa valere la sua prestanza fisica nei duelli con Benedetti sulla fascia destra, ma dura solo una mezzora, poi si spegne. Poco l'apporto nella ripresa. Dal 69' Bidaoui 5 - Entra ma non incide, complice forse anche il Ramadan che sta osservando. Un paio di iniziative senza seguito.

Galabinov 6 - Comincia così così, con diversi errori in appoggio e nei controlli. Si riprende nella ripresa, facendo un gran lavoro per la squadra.

Okereke 6 - Incontenibile, ma solo per un tempo. Prima frazione giocata a grandi ritmi, senza che nessuno riuscisse a fermarlo in presenza di spazio davanti a sé. Nella ripresa però scompare troppo dal gioco e si allontana dalla porta.