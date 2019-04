Le pagelle dello Spezia - Mora, ingenuità fatale. Lamanna ultimo baluardo

Risultato finale: Cosenza-Spezia 1-0

Lamanna 7,5 - Ipnotizza Tutino dagli undici metri e difende il pari dopo il rosso a Mora. Ormai è un marchio di fabbrica: contro di lui (quasi) un rigore su tre viene ribattuto. Si arrende soltanto al tap-in di Dermaku, sul quale stava peraltro per compiere l'ennesimo miracolo. Nel mezzo, è decisivo su Palmiero, ancora Tutino e Garritano.

Vignali 5,5 - Percussioni a destra che si concludono sistematicamente con un nulla di fatto. Patisce in alcune circostanze l'intesa della premiata ditta D'Orazio-Legittimo, che si avvicenda nel ruolo di rifinitore a sinistra. (Dall'81' De Col s.v.).

Terzi 6,5 - Anche nelle fasi più spinose è il riferimento della linea a quattro spezzina. Legge bene quasi ogni situazione che gli capita a tiro e di rado sbaglia il tempo dell'intervento. Agevola anche il compito di Capradossi.

Capradossi 6 - Nemmeno lui sfigura in una serata di magra per lo Spezia. Fisiologico concedere qualcosa al Cosenza in un finale in cui sei costretto ad esporti seppur in inferiorità, ma non commette errori gravi.

Augello 5,5 - Pronti via e punge con un bel fendente che propizia l'occasione per Okereke. Anche lui risente inevitabilmente dell'inferiorità numerica ed è costretto ad arretrare il raggio d'azione. In intercetto non è sempre impeccabile: dà adito in più di un'occasione alle iniziative sul suo lato di Bittante.

Bartolomei 5,5 - Porta la sua firma quello che è di fatto l'unico sussulto dello Spezia tra l'espulsione e l'intervallo: un destro a giro su calcio di punizione deviato in corner dal volo di Perina. Indossa l'elmetto per cercare di ovviare all'handicap dell'inferiorità numerica, ma svanisce in transizione. Al sessantaseiesimo lascia il posto a Maggiore. (Dal 66' Maggiore 6 - Entra con il piglio giusto e scalda i guanti a Perina).

Ricci 5,5 - Regia limitata dalle patenti difficoltà dei compagni a proporsi. Un paio di buoni disimpegni, come il dribbling su Baez che costa il giallo all'uruguaiano. Diffidato, anche lui viene ammonito qualche minuto più tardi: salterà il prossimo impegno.

Mora 4,5 - La sua gara dura appena tredici minuti. Impossibile sollevarlo dalle gravi responsabilità di un disimpegno goffo in area che frutta al Cosenza un calcio di rigore nitido. Qualche dubbio permane però sull'espulsione diretta: forse un eccesso di severità da parte di Piscopo.

Okereke 5 - L'avvio è promettente: lui e Galabinov si cercano e spesso si trovano. Dopo appena cinque minuti spaventa i bruzi con un destro in acrobazia che si infrange sull'esterno della rete. Dopo l'espulsione di Mora la serata si complica e l'inerzia della gara decima i palloni giocabili per il tridente spezzino.

Galabinov 6 - Tra gli ultimi ad arrendersi. In prossimità dello scadere del tempo regolamentare batte magistralmente una punizione, ma si vede negare un gol già fatto da Perina. Serata di rimpianti: in parità numerica aveva esibito qualche buon duetto con Okereke e Da Cruz.

Da Cruz 5 - All'ottavo spaventa i rossoblù con un diagonale che scivola sul fondo, ad un passo dal legno. Poi più nulla (o quasi): si defila gradualmente, scollegandosi dal resto del tridente. (Dal 72' Gyasi 5,5 - Prova a scuotere i suoi, ma si ferma ai buoni propositi).