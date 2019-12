Le pagelle dello Spezia - Ragusa la sblocca, Mastinu stoico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scuffet 6,5 - Vera sicurezza, ormai. Sta tornando quello di Udine, e le prestazioni lo dimostrano.

Ferrer 6,5 - Davvero bravo in diagonale, abile anche in fase di spinta. Ottima gara da parte dello spagnolo.

Capradossi 6,5 - Sempre sicuro in chiusura, non rischia praticamente nulla.

Erlic 6 - Gara solida, alle volte sbaglia qualche lancio ma resta comunque sicuro.

Dal 79' Terzi sv -

Marchizza 6 - Il ruolo non è il suo, ma non commette sbavature e va anche al tiro.

Mastinu 7,5 - Tiene fede al suo cognome, mordendo su ogni caviglia e diventando l'uomo in più dei bianconeri. Grande assist per Ragusa, meraviglioso gol per il 2-0.

Bartolomei 6,5 - Gara ottima, da regista. Pendolino e metronomo, fa girare la sfera con sicurezza.



Maggiore 6 - Meriterebbe qualcosa in più, qualora non avesse dimostrato poca freddezza sottoporta in tre occasioni. Gara comunque positiva.

Ragusa 7 - Ha preso per mano lo Spezia nel momento di maggior difficoltà, ed ora si gode la titolarità ritrovata con costanza e gol importanti.

Gudjohnsen 6 - Non la sua miglior gara, ma fa comunque tanto lavoro sporco favorendo soprattutto gli inserimenti di Maggiore.

Dal 58' Gyasi 6 - Continua a giocare in un ruolo non suo: sta imparando, ma non offre sempre il giusto peso al centro dell'attacco.



Bidaoui 6 - Gara magari non brillantissima, ma la sua tecnica gli permette comunque di creare superiorità numerica.

Dal 68' F. Ricci 6,5 - Crea pericoli dalle parti di Gonnelli, che alle volte se lo perde come in occasione dell'azione del raddoppio.