Le pagelle di Reggina-Pisa 1-2: Sibilli spacca la partita, Crisetig rovina tutto

REGGINA-PISA 1-2

MARCATORI: 22’ Situm (R), 86’ Masucci (P), 92’ Sibilli (P)

REGGINA

Plizzari 5,5 – Fa quel che può in uscita su Masucci. Poi prende gol colpevolmente sul suo palo.

Loiacono 5,5 – In difficoltà quando il Pisa si ritrova in superiorità numerica e riempie l’area con tanti uomini.

Cionek 5,5 – Marconi non è un cliente facile. Rischia il rigore con un tocco sospetto di mano.

Rossi 5 – Sbaglia tanto sia in fase di impostazione che in marcatura. Troppo passivo nel finale.

Situm 6,5 – Nel primo tempo è un fattore, sblocca il risultato con un tiro cross che sorprende Perilli. (71’ Mastour 5,5 – Troppo lezioso in una fase del match dove serviva più cattiveria).

Folorunsho 6,5 – Riconquista tanti palloni e si fa apprezzare anche in fase di palleggio.

Crisetig 4 – Commette un’ingenuità clamorosa, lasciando i compagni in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Di Chiara 6,5 – Spinge tanto a sinistra e sfiora pure il gol con una bella iniziativa personale. (70’ Liotti 5 – In ritardo nella diagonale su Sibilli, lasciato libero di colpire indisturbato).

Bellomo 5,5 – Svaria molto tra le linee, ma è poco brillante al momento dell’ultimo passaggio. (70’ Delprato 5 – Concede troppa libertà a Lisi in occasione del cross che decide la partita).

Menez 6,5 – Pesca Situm con uno splendido cambio di gioco. Poi si fa male ed è costretto a uscire. (42’ Bianchi 5,5 – Entra a freddo e impiega un po’ di tempo per carburare).

Vasic 5,5 – Generoso, fa a sportellate con Caracciolo e Benedetti senza concludere mai verso la porta (52’ Denis 6 – Buon impatto, cerca il dialogo con i compagni e va vicino al gol).

PISA

Perilli 6 – Non esente da colpe sul tiro cross di Situm. Si riscatta con un gran riflesso su Di Chiara.

Belli 5,5 – Di Chiara lo costringe sulla difensiva, soprattutto nel primo tempo. Meglio nella ripresa. (66’ Siega 6,5 – Pimpante, entra subito nel vivo della manovra).

Caracciolo 6,5 – Intelligente e puntuale nelle letture preventive. Non va mai in affanno.

Benedetti 6 – Scelto per sostituire Varnier, fa la sua figura soprattutto nel gioco aereo.

Birindelli 5 – Spiana la strada a Situm con un goffo scivolone. D’Angelo lo lascia negli spogliatoi. (46’ Lisi 6,5 – Come un diesel, parte piano ma finisce alla grande regalando a Sibilli il pallone della vittoria).

Gucher 6,5 – Trova la rete con un gran sinistro da fuori ma gli viene annullato per una deviazione di Palombi in fuorigioco. Finale da trascinatore.

De Vitis 6 – Lucido nel dirigere le operazioni in mezzo al campo senza mai perdere la calma. (67’ Sibilli 7,5 – Spacca la partita con l’accelerazione che porta al pareggio e con la rete che vale la vittoria)

Mazzitelli 6,5 – Prezioso sia in fase di interdizione che negli inserimenti. Non ha paura di prendersi la responsabilità.

Vido 6,5 – Pericoloso in avvio con un gran tiro da fuori. Si procura l’espulsione che cambia le sorti della partita. (Soddimo 6,5 – Porta qualità nello sviluppo delle trame offensive)

Marconi 6 – Non segna ma è fondamentale col suo lavoro in fase di non possesso per far salire la squadra.

Palombi 5 – Tanto movimento, poca efficacia. Sporca involontariamente la conclusione di Gucher. (69’ Masucci 7 – Avvia la rimonta nerazzurra con un gol bellissimo in acrobazia).