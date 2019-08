Il neo attaccante del Crotone Maxi Lopez ha rilasciato ai canali ufficiali del club calabrese le sue prime parole in vista dell’avventura in Serie B: “Ho scelto questa piazza dopo che negli anni passati si erano create delle opportunità che però poi non erano andate a buon fine. Quando una società ti cerca così tanto e ti pressa con insistenza ti fa sentire importante e questi sono elementi che hanno contribuito a farmi scegliere questa piazza. - continua l’argentino – Voglio mettermi in mostra in una piazza calda e importante e sono felice di essere qui perché sono sicuro che si possa fare una bella stagione”.