Lecce-Benevento in bici, Lucioni: "Arrugginito. I km non mi spaventano"

L’aveva promesso ai microfoni di DAZN qualche settimana fa e ora Fabio Lucioni è pronto a rispettare il fioretto fatto in caso di promozione in Serie A e percorrere la distanza che separa Lecce da Benevento in bicicletta. Un’impresa, si tratta di circa 350 chilometri, che avrà una finalità benefica mirata a raccogliere fondi per l’AISLA, un’associazione che aiuta i malati di SLA. “L’ultima volta che sono andato in bici forse avevo otto anni. - esordisce Lucioni come riporta Pianetalecce.it - Quella alla tv era una battuta che è diventata realtà visto che molti dei miei amici volevano che rispettassi la promessa e allora io e mia moglie abbiamo deciso di abbinarci un’iniziativa solidale. Si tratterà di una raccolta fondi in favore della ricerca contro la SLA, cosa che facciamo già da qualche anno. Come sto fisicamente? Sono un po' arrugginito ad andare in bicicletta, però con Alessandro Rucco e il suo gruppo stiamo cercando di studiare un itinerario che mi permetta di fare tutto il percorso in tre giorni. Devo dire che la distanza non mi preoccupa perché è impossibile non essere allenati con tutto il lavoro che mister Liverani ci ha fatto fare, ma il ciclismo è un altro sport e si usano i muscoli in maniera differente. Mi conforta il fatto che abbiamo tutto il tempo e le soste possibili e che faremo in modo che tutti quanti possiamo arrivare al traguardo”.