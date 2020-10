Lecce, Björkengren si presenta: "Voglio imparare molto. Ho sempre guardato con interesse Pirlo"

Presentazione ufficiale a Lecce per John Björkengren, centrocampista svedese prelevato dal Falkenbergs FF. Queste le parole del giocatore riportate da TuttoCalcioPuglia: “Sono un centrocampista che può svariare su tutto il fronte, nasco a sinistra mi posso adattare anche a destra. Sicuramente mi aspetto di imparare molto da questo calcio e mi auguro di poter crescere qui. Arrivo in un calcio molto più tattico e c’è anche grandissima fisicità. Mi auguro di poter avere un buon impatto. Ho avuto subito un’ottima impressione sia del mister che dei compagni, ho trovato un gruppo unito e compatto che è pronto a lavorare per raggiungere un obiettivo. Non ho un mito in particolare, nel calcio italiano guardavo con particolare interesse Andrea Pirlo che è stato un grande nel mio ruolo. Ho sempre avuto il 22, ho pensato che qui sta proseguendo il mio percorso di crescita e allora ho scelto di vestire la 23 che può segnare un percorso di avanzamento”.