La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Provincia di Lecce, nel corso della riunione tenutasi stamani presso la Prefettura, ha autorizzato la richiesta di incremento della capienza dello stadio comunale "Ettore Giardiniero" Via del Mare.

A partire dalla prossima gara di campionato (Lecce vs Brescia del 28 aprile 2019 ore 21.00) saranno disponibili ulteriori n. 5463 posti (n. 2896 in Tribuna Est, 1000 in Curva Sud Superiore e 1567 in Tribuna Centrale Inferiore).

La capienza massima dello stadio comunale passa da 19.874 a 25.322 posti.

U.S. Lecce S.p.A. rivolge un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto Maria Teresa Cucinotta, al Signor Questore Andrea Valentino, al Commissario Straordinario Ennio Mario Sodano, al Vice Prefetto Vicario Guido Aprea e a tutti i componenti della Commissione intervenuti.