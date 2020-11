Lecce, Coda ma non solo: Mancosu re degli assist in B, già sette in sei partite

Un Lecce devastante, in campo e nei numeri. Venti gol in otto partite fanno assumere alla squadra di Eugenio Corini il profilo di schiacciasassi del torneo, seppure la classifica in questo momento vede i giallorossi alle spalle dell'Empoli (altri due punti rosicchiati nella giornata di ieri, con la vittoria dei salentini per 7-1 contro la Reggiana e il pareggio per 2-2 dei toscani a Cittadella).

Ma a brillare sono anche i singoli: Massimo Coda è una garanzia per la categoria e sta dimostrando anche quest'anno di poter ambire a scenari sicuramente diversi dal campionato cadetto. Lo ha detto, proprio ai nostri microfoni, una settimana fa: l'obiettivo è quello di vincere il titolo di capocannoniere, il campionato e, perché no, togliersi qualche soddisfazione nella massima serie con la maglia del Lecce. Sette i gol realizzati fin qui, che fanno di lui il bomber più prolifico in questo avvio di stagione in Serie B.

Ma non solo. Il Lecce vede un primato anche nella classifica degli assist. Il nome, ovviamente, è quello di Marco Mancosu, capitano in tutti i sensi del Lecce. Trascinatore, carismatico: ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi nonostante avesse avuto tante proposte in estate, ha sposato il progetto dei salentini "a vita". Con i quattro assist messi a referto ieri contro la Reggiana, è salito a quota sette passaggi vincenti in sei partite disputate. Roba da fantascienza, cose che solitamente accadono solo "ai grandi". E che sia un calciatore da Serie A non lo scopriamo certo oggi.