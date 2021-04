Lecce, Coda: "Oggi una delle gare più fastidiose. Vorrei vincere la classifica cannonieri"

Match winner del Lecce nella vittoria sofferta di Pisa, Massimo Coda ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale: "È stata una delle partite più fastidiose, andava decisa con un episodio e fortunatamente è andata così. L'abbiamo portata a casa non meritatamente come le altre, ma è un ottimo risultato. Ci ricordavamo l'andata, in cui ci avevano fatto male in tutti i modi, eravamo pronti ad una partita così. Sappiamo che se pareggi l'aggressività di queste squadre la qualità viene fuori, e così è stato. La compattezza è stata una delle nostre forze quest'anno, anche i subentrati hanno sempre dato il loro contributo e questo fa la differenza. Vogliamo continuare questa striscia, abbiamo ancora degli scontri diretti da qui alla fine e ci teniamo a continuare con questo ritmo. L'anno scorso ho vinto il campionato anche se sono stato condizionato dal contratto in scadenza, ma è acqua passata. Quest'anno ci tenevo a far bene e vincere la classifica cannonieri, e per ora ci sto riuscendo".