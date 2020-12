Lecce, Corini: "Col Venezia scontro al vertice, importante tenere il passo". I convocati

"Bisogna fare una premessa: la società e la direzione tecnica hanno fatto un grande lavoro in fase di mercato, e da subito ho avvertito massima disponibilità da parte dei miei ragazzi. Le basi c'erano, le stiamo portando avanti, ma abbiamo dato l'idea di chi vogliamo essere: dobbiamo proseguire, con l'idea che c'è ancora molto da fare. Non dobbiamo dare nulla per scontato, un calo di attenzione e concentrazione rischierebbe di essere fatale".

A chi gli chiede della classifica, risponde così il tecnico del Lecce Eugenio Corini. Che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Venezia, che sarà probabilmente segnata da un terreno pesante a causa della pioggia: "Abbiamo la fortuna di avere un buon terreno, al massimo è il vento che può condizionare, non tanto la pioggia, che comunque spero di non scenda così fitta. Il Venezia è una squadra importante, molto compatta e con grande capacità di costruire il gioco, attaccano con tanti giocatori e sono pericolosi sulle palle inattive: la classifica certifica l'ottimo lavoro di Zanetti. Sappiamo che sarà uno scontro diretto per il vertice. Ma non parliamo di partite della svolta, semmai di gare significative, come lo è stata quella di Verona, un passo di crescita del quale sono soddisfatto. Non perdere il passo è fondamentale".

Sulla rosa: "Gabriel è pienamente a disposizione, c'è, Calderoni ha subito giovedì un trauma contusivo e non siamo riusciti a recuperarlo: con lo staff, dato che sentiva dolore, abbiamo preferito preservarlo e fargli iniziare la settimana tipo per il Frosinone. Il resto della squadra ha svolto una settimana tipo, anche gli acciaccati stanno migliorando, serve solo tempo per riaverli a pieno. Fino a ieri eravamo 25 a disposizione, poi si è fermato Calderoni: inutile far troppe previsioni, tanto tutti possono essere determinanti".

Diramato quindi l'elenco degli uomini a disposizione del tecnico, del quale non fanno parte neppure Felici e i non convcati Borbei, Dubickas, Lo Faso, Pierno e Rodriguez.

Ecco la lista dei 23:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Adjapong, Dermaku, Gallo, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Rossettini, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Falco, Henderson, Listkowski, Majer, Mancosu, Maselli, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Paganini, Pettinari, Stepinski.