Lecce, Corini: "Finale al cardiopalma, spero di giocarmi il sogno con la rosa al completo"

Intervista alle colonne di PianetaLecce.it del tecnico del Lecce Eugenio Corini. L’allenatore ha parlato della stagione giallorossa e non solo: “I momenti difficili ci sono stati quando mi sono ammalato a causa del Covid e questo, purtroppo, è coinciso con un momento non entusiasmante della squadra. Ho fatto di tutto per stare vicino alla ai ragazzi ma non era facile. Il momento più bello stiamo lavorando per riuscire a viverlo tutti insieme. Il finale di stagione? Sarà un finale al cardiopalma ma ci siamo arrivati con un punto di vantaggio. Spero di poterlo disputare con la rosa al completo, compresi Listkowski e Mancosu. Stiamo lavorando per portare tutta la squadra in una condizione ottimale, per essere pronti. L'Acaya è il nostro centro sportivo ed i ragazzi, grazie alla società, hanno la possibilità di vivere lì l'intera giornata. Allenarsi, alimentarsi, riposare. Stiamo attenti ai minimi particolari, faremo di tutto, nella speranza di raggiungere il sogno”.

Corini poi ha parlato del rilancio in questa fase finale di stagione di Stefano Pettinari dopo i problemi della prima parte del campionato: “E’ stato merito del ragazzo. Dopo il mercato di gennaio, mentalmente, si è messo completamente a disposizione ed io l'ho valutato da punto di vista tecnico e tattico”.