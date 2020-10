Lecce, Corini: "L'obiettivo è passare il turno di Coppa contro il Torino". I convocati

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Torino, valida per il turno turno della competizione e a eliminazione diretta, il mister del Lecce Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa: "E' un impegno prestigioso e importante, la Coppa è una gratificazione ed è bello giocarla contro una squadra di livello come il Torino: onoreremo al massimo l'impegno, l'obiettivo è passare il turno. Abbiamo alcune defezioni dovute ad affaticamenti muscolari, ma non mancherà impegno, l'idea è quella di mettere la miglior formazione possibile, anche se la gara di tre giorni fa mi obbliga a far dare qualche energia in più a qualcuno, soprattutto a centrocampo. Falco? Era raffreddato, ci siamo solo spaventati vista la situazione e abbiamo preferito tenerlo a Lecce, per evitare qualsiasi tipo di situazione: il suo tampone è negativo comunque".

Prosegue poi: "Ci sono tante cose buone nel gruppo, e il mio obiettivo è quello di consolidarle per poi arrivare ai risultati che vogliamo. Abbiamo una buona vocazione offensiva, la possibilità di fare gol è fondamentale, anche se chiaramente in questo momento nell'equilibrio generale qualcosa paghiamo: ma l'ordine con il tempo arriverà. Ci sono passaggi fisiologici che la squadra deve fare, ci lavoriamo nascondendo anche qualche difettuccio".

Riportiamo adesso i convocati. Come comunicato dal sito ufficiale del club, non fanno parte del gruppo gli indisponibili Dermaku, Monterisi, Listkowski, Rodriguez e Felici e non sono stati convocati Tachtsidis, Majer, Falco e Pierno.

Ecco la lista:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Adjapong, Calderoni, Gallo, Gianfreda, Lucioni, Meccariello, Rossettini, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Dubickas, Henderson, Mancosu, Maselli

ATTACCANTI: Coda, Lo Faso, Paganini, Pettinari, Stepinski.