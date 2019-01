Lecce, il punto sul mercato: tante uscite. Poi un colpo in attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l’arrivo di Tachtsidis in mezzo al campo il Lecce si concentra sopratutto sulle uscite. Tanti i giocatori sul piede di via dal Salento che potrebbero approdare in Serie C in questo mese. Il difensore Francesco Cosenza, nonostante le smentite, resta un obiettivo di Catania e Virtus Francavilla e alla fine potrebbe partire. In mezzo al campo hanno la valigia in mano Andrea Arrigoni (Robur Siena, Pordenone, Catania e Catanzaro sulle sue tracce) e Luca Di Matteo (Pisa, Viterbese e ancora Pordenone, ma con il Trapani in pole position) e Radoslav Tsonev che dovrebbe approdare al Livorno (ma c'è anche la Viterbese) che cerca anche l’esterno offensivo Abdou Doumbia, già in amaranto la passata stagione, su cui però si sono mosse anche Pisa e Reggina. I calabresi puntano inoltre Giuseppe Torromino, su cui si muove anche il Pordenone, per rinforzare l’attacco. Sempre in uscita anche Linas Megelaitis e Edgar Dubickas per cui si cercherà una sistemazione in C o all’estero.

In entrata al momento tutto tace, ma la sensazione è che un innesto in attacco si possa anche fare per non lasciare nulla di intentato nell’assalto alla zona play off. Marco Tumminello è uno dei nomi caldi, ma sullo sfondo resta il bomber Fabio Ceravolo in uscita dal Parma. Su quest’ultimo però ci sono Cremonese e sopratutto Benevento, che sarebbe la destinazione preferita dalla punta.