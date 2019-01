Lecce, il punto sull’attacco: sogno Budimir. Tumminello l’alternativa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lecce continua a cercare un centravanti di spessore che possa garantire un buon numero di gol per non lasciare nulla di intentato nella corsa alla Serie A. Il sogno è Ante Budimir in uscita dal Crotone, ma la trattativa non appare facile anche per la forte concorrenza della Cremonese che vede allontanarsi Fabio Ceravolo (direzione Benevento) e aspetta di capire cosa farà il Frosinone con Daniel Ciofani (su cui c’è anche il Pescara). L’alternativa dei salentini è il richiestissimo Marco Tumminello dell’Atalanta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.