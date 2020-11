Lecce, Lanna: "Dovevamo chiuderla prima, vittoria dedicata ai positivi del gruppo"

Torna al successo dopo tre partite il Lecce che batte 3-1 il Pescara nel posticipo della sesta giornata di Serie B, con le reti degli attaccanti Stepinski (doppietta) e Coda. Salvatore Lanna, vice allenatore dei giallorossi, analizza così la sfida: "Siamo contenti - riporta calciolecce.it - perché abbiamo condotto molto bene la partita, siamo stati bravi a passare in vantaggio e trovare il secondo gol, poi ci siamo complicati un po’ la vita. Abbiamo sofferto un attimo ma ne siamo usciti. Una vittoria meritata che ci serviva. Stiamo crescendo. Abbiamo un parco attaccanti importanti che creano tanto dobbiamo essere più bravi in fase di di finalizzazione. Sono contento per loro, ma anche Stefano Pettinari sta crescendo di condizione così come Falco e Dubickas”.

La gara poteva essere chiusa prima?

“Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Partite come quelle di questa sera è necessario chiuderle prima. Ci stiamo lavorando durante la settimana, deve essere un miglioramento corale e non solo da parte degli attaccanti. I tre gol di questa sera però ci danno fiducia. Durante una stagione e durante una partita è importante saper essere lucidi e compatti, questa sera dopo il gol del Pescara lo siamo stati e siamo ripartiti bene”.

Quanto è importante questo successo?

“E’ il nostro percorso di crescita, sappiamo, vincere da fiducia alla squadra e all’ambiente. Siamo contenti ma dobbiamo lavorare a testa bassa”.

Che vigilia è stata con i nuovi casi di Covid?

“I ragazzi sono molto responsabili e siamo tutti consapevoli del momento che stiamo vivendo. Sappiamo che durante le vigilie queste cose possono accadere. Dedichiamo questa vittoria ai ragazzi positivi del nostro gruppo”.