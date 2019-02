Fonte: pianetalecce.it

© foto di Andrea Rosito

Fabio Liverani ha analizzato la vittoria in rimonta del Lecce contro il Livorno: "Qui ci sono giocatori importanti ma non abbiamo top player. Questa squadra è stata costruita perché possono giocare tutti. Nella ripresa abbiamo pensato come essere più presenti nell’area del Livorno. Falco? Ha la mente da B, ma tecnica di categoria superiore. Ad oggi è un mix tra le due categorie. Arrigoni? È l’emblema da giocatore da squadra. Quest’anno è andato un po’ difficoltà, il mercato lo ha frastornato ed oggi è partito con la serenità di un calciatore che ha dato la risposta giusta al suo allenatore. Il nuovo arrivo Majer? È un’occasione di mercato. Ci può dare una mano da qui alla fine e credo possa essere utile per il futuro. Questi tre punti hanno un valore importante per la rimonta che c’è stata".