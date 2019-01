Lecce, Lucioni al 90': "Grande vittoria, andiamo a riprenderci la A"

Fabio Lucioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del successo dell'Arechi per 2-1 contro la Salernitana, il capitano del Lecce Fabio Lucioni è intervenuto ai microfoni di Dazn complimentandosi coi suoi complagni per la prestazione: "Grande vittoria su un campo difficile contro una squadra ostica. Abbiamo fatto un grande primo tempo, nella ripresa abbiamo gestito meno bene il pallone ma va bene così. Liverani non molla un centimetro, giusto così. Per raggiungere i risultati bisogna essere martelli come lui. Nel primo tempo abbiamo avuto una gestione totale della partita, quasi perfetti. Le ambizioni della piazza? La piazza sta rispondendo ai risultati sostenendoci. Ieri alla rifinitura c'erano quasi trecento persone, ci hanno fatto sentire tutto il loro calore. Il mercato? Ringrazio mister De Zerbi (del Sassuolo ndr) che mi ha fatto una chiamata importante, ma la società è ambiziosa e ha voluto trattenermi dando un segnale forte. Sono contento, ho sposato questo progetto a luglio e spero di dare il mio contributo. La Serie A? Ce la andiamo a riprendere".