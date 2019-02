Fabio Lucioni, difensore del Lecce, dopo la vittoria con l'Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Non possiamo prescindere da questo gioco e quest'atteggiamento, oggi abbiamo dato una risposta da grande squadra. Obiettivi? Non ci poniamo limiti. Dobbiamo continuare a lavorare così ed esprimere questa qualità di gioco, i risultati arriveranno. Dovevamo fare questa partita perché dopo la sconfitta di sabato serviva una risposta. Ora dobbiamo continuare a lavorare perché sabato c'è la trasferta di Palermo. Andremo in casa della squadra più forte del campionato, giocheremo in un grande stadio e ci sono tutti presupposti per far bene".