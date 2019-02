© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il trequartista del Lecce Marco Mancosu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Hellas e in vista di un altro big match come quello contro il Palermo: “Ci fa piacere vedere che il nome del Lecce sta tornando in alto come blasone, già a gennaio si era capito che i nostri obiettivi sarebbero cambiati anche se dobbiamo volare basso visto che siamo neo promossi. I prossimi due mesi saranno però decisivi per le nostre ambizioni. Palermo? Se vogliamo dare un’impronta a questo campionato non possiamo sperare negli altri, ma guardare solo in casa nostra. Per me i rosanero sono la squadra più forte del campionato anche se per alcune vicissitudini si ritrovano nel gruppone con le altre. Ci aspettiamo un Palermo arrabbiato soprattutto per la sconfitta contro il Crotone, sappiamo che dare il 100% non basta, dovremo andare oltre quelle che sono le nostre possibilità. - conclude Mancosu come riporta Pianetalecce.it -

Il nostro centrocampo? Tachtsidis ha una carriera che parla per lui, Majer mi ha colpito, gioca semplice a uno o due tocchi, per noi è perfetto avere in squadra un giocatore così“.