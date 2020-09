Lecce, per Falco il Crotone è in pole. Ma le offerte non convincono Corvino

Resta ancora da decifrare il futuro di Filippo Falco. Il fantasista del Lecce infatti vorrebbe tornare a calcare i campi della Serie A già in questa stagione e sarebbe propenso ad accettare la corte del Crotone, ma finora le offerte arrivate dalla Calabria non hanno convinto l’uomo mercato salentino Pantaleo Corvino. Come riporta Pianetalecce.it infatti i calabresi vorrebbero mettere sul piatto dei giocatori per avere in cambio il cartellino del classe ‘92, mentre la dirigenza giallorossa vorrebbe cederlo solo per soldi (la valutazione è di circa 8 milioni di euro) da reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Corini.