Lecce, Pettinari: "Spero di poter ripetere qui quanto di buono fatto lo scorso anno"

“Rispetto alla passata esperienza arrivo Lecce dopo un grande campionato e spero di poter ripetermi a Lecce, cosa che non è successa in passato”. Esordisce così Stefano Pettinari nella conferenza stampa di presentazione della sua seconda avventura con la maglia dei salentini: “In passato ci sono state delle situazioni che non mi hanno permesso di esprimere il mio meglio, problemi fisici principalmente, poi a gennaio con l’allenatore prendemmo la decisione dividere le nostre strade. Questa volta sono arrivato all’ultimo, non ho avuto l’opportunità di fare la preparazione, ma voglio trovare la continuità, la forma migliore e mettermi al lavoro. Al futuro ci penseremo più avanti. Quando ho trovato la mia continuità e l’ambiente giusto ho sempre fatto valere le mie qualità. - conclude Pettinari come riporta Tuttocalciopuglia.com - Ruolo? Quando gioco come prima punta ho sempre fatto molti gol. Ho giocato senza problemi nel 4-3-3 o nel 3-5-2, posso adattarmi con qualsiasi attaccante del Lecce, anche con Falco”.