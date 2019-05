© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone ha commentato così la promozione in Serie A della formazione salentina: “Questa promozione vale doppio, è un risultato incredibile. Personalmente in questi mesi ho lavorato per poter dare una mano in campo e questa partita ha un sapore particolare“, riporta Pianetalecce.it.