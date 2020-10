Lecce, Sticchi Damiani: "Falco fondamentale, lui non è sul mercato"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ai canali ufficiali del club ha fatto il punto sul mercato focalizzandosi sulla cessione di Petriccione e spegnendo le voci riguardanti un possibile addio di Falco: "La cessione di Petriccione è frutto di un ragionamento legato ai tempi del calciomercato e all'esigenze del Lecce. C'è stata l'offerta per un giocatore protagonista ma probabilmente ci sono dei calciatori più funzionali al progetto dell'allenatore e sarebbe stato assurdo trattenere un giocatore del livello di Petriccione costringendolo a un ruolo non di protagonista. A lui faccio un grande in bocca al lupo perché è stato un grande protagonista di questi anni. Per Falco il discorso è differente, è consono al progetto di Corini e ha un ruolo da protagonista. Potrebbe essere un punto cardine della struttura tattica di questa squadra, i giocatori fondamentali come lui non possono essere ceduti a fine mercato, per cui resterà con noi e ci darà una mano in questo difficilissimo campionato di Serie B".