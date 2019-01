Lecce, Tumminello: "Felice del trasferimento, punto al massimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime da Lecce. Il direttore sportivo Mauro Meluso questa mattina ha presentato alla stampa l’ultimo arrivato in casa giallorossa, l’attaccante Marco Tumminello. Il ds si è detto “molto contento di aver avuto la possibilità, seppur in prestito secco, di prendere Marco per questi ultimi cinque mesi. Il suo arrivo va nella direzione delle esigenze tecniche della squadra e di questo ringrazio la proprietà per lo sforzo compiuto. Nella sua carriera Marco ha giocato sia da prima che da seconda punta".

Il calciatore, invece, s'è così presentato: "Torno al sud e per di più ritrovo i colori giallorossi. Ho visto dal vivo la gara di Salerno ed ho avuto modo di seguire la mia nuova squadra in televisione diverse volte. Il Lecce è una squadra che gioca a calcio, che predilige il gioco palla a terra e questo è merito di mister Liverani, che ho avuto modo di conoscere di persona nell’allenamento di ieri. Ho scelto la maglia numero 9, sebbene il mio numero preferito sia il 32. Sono molto contento di essere qui e quello che prometto è di puntare a dare il massimo".