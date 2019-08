© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato a due giorni dalla sfida contro la Virtus Entella in conferenza stampa facendo il punto sullo stato della squadra: “C’è la giusta aspettativa per questo esordio, giocheremo su un campo particolare in sintetico e contro una squadra tosta e ben organizzata. Loro fanno del fattore campo un punto di forza e noi dovremo lottare su ogni pallone tenendo i ritmi alti. - continua Breda come si legge sul sito del club - Abbiamo lavorato bene questa estate, sono fiducioso. Il nostro obiettivo è quello di fare punti sempre, soprattutto a inizio campionato, perché la stagione sia indirizzata subito nel miglior modo possibile”.