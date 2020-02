vedi letture

Livorno, Breda: "Dobbiamo crederci fino alla fine. Nello sport si può sempre recuperare"

Intervenuto alla vigilia della sfida contro la Salernitana il tecnico Roberto Breda ha parlato del momento del Livorno spronando i suoi a crederci fino in fondo: “Il messaggio è crederci sempre perché nello sport capita spesso di vedere situazioni compromesse che poi si recuperano. La Reggina di Mazzarri partì da -15 riuscì a salvarsi, noi dobbiamo provarci fino a quando c’è forza di guardare avanti. È un nostro obbligo restare concentrati sempre e crederci finché la matematica non ci condanna. Domani dovremo fare una partita diversa dall’ultima contro il Cosenza dove non siamo neanche entrati in campo. - continua Breda come riporta il sito del Livorno – A Salerno da allenatore non ho mai perso, ho soltanto bei ricordi della mia esperienza lì. La Salernitana è una squadra in saluta e l’Arechi un campo difficile, ma per noi è finito il tempo delle parole. Dobbiamo avere una reazione positiva, fare punti e basta”.