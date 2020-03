Livorno, Breda: "Il derby è sempre una gara di nervi. Serve grande intensità"

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa del derby contro il Pisa di domani: “Abbiamo svolto una settimana di recupero post Frosinone e per il derby abbiamo tanta adrenalina in corpo. Non importa se nelle ultime gare abbiamo fatto bene, ma solo cosa faremo domani e dobbiamo puntare sempre a migliorarci. È una partita dal significato diverso, dovremo tenere alta al concentrazione, giocare con personalità perché i derby sono sempre gare di nervi da giocare con intensità. - conclude Breda – Ci sarà da interpretare ogni momento della partita nel modo giusto, dando sempre il massimo giocandocela al meglio”.