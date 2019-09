Livorno, Breda: "Mi prendo le mie colpe. Ora servono i punti"

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pordenone partendo dalla situazione in casa toscana: “In questi giorni è venuto il presidente a trovarci e la sua visita è stata molto gradita. I giocatori lo hanno conosciuto e lui ci ha dato fiducia e fatto sentire la sua vicinanza. - continua Breda come si legge sul sito del club – Contino a pensare che questo sia un bel gruppo, ma ora servono i risultati. Se le cose non vanno mi prendo le mie colpe. Sono convinto che se diamo tutto, eliminando gli errori e spingendo al massimo, i risultati arriveranno. Pordenone? È una squadra con buone individualità ed una bella idea di gioco. Vanno tenuti nella giusta considerazione, stando attenti alle loro ripartenze”.