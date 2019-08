Livorno, Breda sul mercato: "Ragusa? Sarei felice se arrivasse"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia: “Non credo sia stato sbagliato l’approccio a Chiavari, piuttosto è vero che abbiamo tirato poco e su questo dobbiamo lavorare e migliorare. È da mettere in evidenza però che anche le squadre considerate corazzate e che aspirano a un campionato diverso dal nostro hanno preso delle scoppole anche peggiori della nostra. Perugia? È una buona squadra, ha fatto bene contro il Chievo, ma per come la vedo io ha dei punti deboli e dovremmo essere bravi a sfruttare le loro debolezze per fargli male. - continua Breda parlando anche di mercato - È arrivato Ruggiero e spero che qualcosa ancora arrivi, ma per parlare di mercato c’è un direttore. Ragusa? Ha avuto un brutto infortunio, ma già da aprile si allena col gruppo, se arrivasse sarei contento visto che lo ho già allenato e mi sono sempre trovato bene”.