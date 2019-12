Livorno-Breda, un anno fra alti e bassi. La media punti si è dimezzata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si conclude dopo 42 partite l’avventura di Roberto Breda sulla panchina del Livorno. Un’avventura durata poco più di un anno (dal 7 novembre 2018 al 9 dicembre 2019) fra alti e bassi, quasi tutti in questi ultimi mesi in cui più volte è stato sul punto di essere esonerato riuscendo a restare più o meno saldo al proprio posto fino alla sconfitta nel derby con lo Spezia. Il bilancio totale recita 42 partite con 11 vittorie, 12 pari e 19 sconfitte per una media punti globale di 1,07, ma a colpire è l’andamento completamente diverso della squadra fra la scorsa stagione e quella attuale.

Nel 2018-19 infatti la media fu di ben 1,31 punti, cosa che garantì al Livorno di chiudere al 14° posto, con appena 8 sconfitte a fronte di 18 risultati utili (8 vittorie e 10 pareggi), mentre in questa stagione la media punti si è dimezzata (0,69) con le sconfitte che sono state ben 11 in 16 gare a fronte di appena tre vittorie e due pareggi. Numeri impietosi per l’allenatore classe ‘69 davanti ai quali anche la dirigenza livornese, che finora lo aveva difeso, ha dovuto arrendersi.