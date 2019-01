Livorno, chiesto Coppolaro per rinforzare la difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Livorno punta forte su Mauro Coppolaro, centrale classe ‘97, per rinforzare il reparto difensivo a gennaio. Il calciatore è in uscita dal Venezia, tornerà all’Udinese per fine prestito, e sarebbe l’obiettivo numero uno dei labronici che lo hanno richiesto con insistenza al club friulano in questi giorni. Lo riferisce Tuttosport.